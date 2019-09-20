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Futbol: Süper Lig

1 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora ÖzkaraGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Mossoro, Jeromeİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Mossoro, Jerome

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Bajic

Süper Lig'de Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro ile topa hareketlenen Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Poko'nun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında topu alan Jerome, meşin yuvarlağı Mossoro'ya aktardı. Mossoro'nun kaleye göndermek istediği top savunma oyuncularından Serdar Gürler'e kadar geldi, bu oyuncunun şutunda Ali Turan son anda meşin yuvarlağı kornere attı.

17. dakikada Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Serdar Gürler'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.

36. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Soner Aydoğdu'nun tamamlamak istediği topu kaleci Serkan Kırıntılı yerinde müdahaleyle önledi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Serkan Kırıntılı, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Berkan Emir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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