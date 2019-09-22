Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Rahman Buğra Çağıran, Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Babel, Adem Büyük, Andone
Gol: Dk. 23 Seri (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
10. dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
22. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Donald pasını Jahovic'e aktardı. Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu uzaklaştırdı.
28. dakikada ceza yayı üzerinden Seri'nin ortasında Babel'in ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.