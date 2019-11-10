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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan DedeşGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler, Castro, JeromeBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler, Castro, Jerome

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Gökhan Töre, Acquah, Jahovic

Gol: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 38 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'de Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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