Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan DedeşGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk. 74 Halil Akbunar), Castro, Jerome

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 73 Ahmet Ildız), Donald (Dk. 66 Eren Tozlu), Gökhan Töre (Dk. 90+4 Mina), Acquah, Jahovic

Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 83 Gökhan Töre (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Alpaslan Öztürk (Maç bittikten sonra) (Göztepe) Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor (Maç bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 38 Acquah, Dk. 59 Murat Yıldırım, Dk. 71 Hadebe, Dk. 88 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Soner Aydoğdu, Dk. 67 Jerome, Dk. 82 Berkan Emir, Dk. 83 Borges (Göztepe)

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ardından saha içinde Alpaslan Öztürk ile Eren Tozlu'nun arasındaki tartışmanın ardından hakem Arda Kardeşler her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci kez sarı kartlarını gören iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Alpaslan Öztürk, Arda Kardeşler, Serdar Gürler, Berkan Emir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!
Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti! Başakşehir, Ankaragücü'nü 2-1 ile geçti! Zirve yarışı alev aldı! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 00:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]