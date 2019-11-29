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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan YemişkenGençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Sessegnon, Candeias, StancuBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Sessegnon, Candeias, Stancu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Ahmet Ildiz, Gökhan Töre, Bifouma, Jahovic

Gol: Dk. 44 Bifouma (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 32 Erdem Özgenç (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Sio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fabricio'nun gelişine vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı köşe atışında, altıpasta müsait durumdaki Flavio'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere gönderdi.

36. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in hatalı pasında gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Jahovic'in soldan içeriye çevirdiği topa arka direkteki Gökhan Töre dokunamadı.

44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, İbrahim Çağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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