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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluGöztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 90+8 Yasin Öztekin), Napoleoni (Dk. 80 Mossoro), Jerome (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 90+8 Yasin Öztekin), Napoleoni (Dk. 80 Mossoro), Jerome (Dk. 90 Deniz Kadah)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka (Dk. 64 Vedat Muric), Serdar Aziz, Dirar, Moses, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 75 Jailson), Rodrigues, Deniz Türüç (Dk. 82 Ferdi Kadıoğlu), Kruse

Goller: Dk. 7 Castro, Dk. 63 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 44 Serdar Aziz, Dk. 68 Rodrigues (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Emre Belözoğlu, Dk. 61 Altay Bayındır, Dk. 62 Dirar, Dk. 76 Serdar Aziz, Dk. 89 Jailson (Fenerbahçe), Dk. 73 Gassama (Göztepe)

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

55. dakikada Luiz Gustavo ile mücadele eden Soner Aydoğdu'nun Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi. Bitigen'in penaltı kararının ardından 58. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk'ün şutunda, kaleci Altay topu kurtardı. Aynı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moses, topu filelere gönderdi.

Ancak penaltı atışı hakkında VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti ve penaltı atışının tekrarına hükmetti.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Bu golden sonra yedek kulübesindeki Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin ile Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak sarı kartla cezalandırıldı.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Jerome'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Muric'in kafayla topu aktardığı Rodrigues'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda ofsayt olabileceği nedeniyle santradan önce VAR incelemesi için bir süre bekledi.

Fenerbahçe'de ilk sarı kartını 57. dakikada gören Luiz Gustavo, 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin, Soner Aydoğdu, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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