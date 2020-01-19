Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Antalya Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert, Charles, Amilton, Chahechouhe, Doğukan Sinik, Leschuk


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni, Serdar Gürler, Jerome


Goller: Dk. 16 Halil Akbunar, Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 45+3 Soner Aydoğdu (Göztepe)


Sarı kartlar: Dk. 24 Doğukan Sinik, Dk. 40 Diego, Dk. 45 Hakan Özmert (Antalyaspor)


Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.


11. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

16. dakikada Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

45+3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Soner Aydoğdu, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi
Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]