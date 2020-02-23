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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 59 Donald), Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 59 Donald), Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk. 75 Kjartansson), Umut Bulut

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga (Dk. 67 Chico), Amilton (Dk. 81 Charles), Fredy (Dk. 87 Podolski), Sinan Gümüş, Jahovic

Goller: Dk. 8 Fredy, Dk. 89 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mina, Dk. 90+3 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2

90+6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Mustafa Sönmez, Gökhan Töre, Yaşar Kemal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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