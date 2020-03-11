Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald (Dk. 85 Erkan Kaş), Acquah, Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 71 Walter), Umut Bulut (Dk. 64 Chaaleli)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Obi Mikel), Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa, Dk. 55 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut ( BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi, Dk. 69 Novak (Trabzonspor)

Trabzonspor, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.