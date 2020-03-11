Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald (Dk. 85 Erkan Kaş), Acquah, Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 71 Walter), Umut Bulut (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald (Dk. 85 Erkan Kaş), Acquah, Gökhan Töre, Bifouma (Dk. 71 Walter), Umut Bulut (Dk. 64 Chaaleli)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Obi Mikel), Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa, Dk. 55 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut ( BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi, Dk. 69 Novak (Trabzonspor)

Trabzonspor, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:42:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]