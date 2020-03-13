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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekKasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, ThiamGöztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Hajradinovic, Ndongala, Koita, Thiam

Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko, Tripic, Mossoro, Halil Akbunar, Wilczek

Gol: Dk. 2 Koita (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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