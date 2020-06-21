Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, KoitaFenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Luiz Gustavo, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Luiz Gustavo, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Muric

Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Altay Bayındır, Ramazan Köse, Hasan Ali, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 07:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

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