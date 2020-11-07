Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Kamil Ahmet Çörekçi, Pereira, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Flavio, Ekuban, Djaniny

Sarı kart: Dk. 28 Serkan Asan (Trabzonspor)

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Trabzonspor'da Djaniny, savunmanın arkasına atılan topu kontrol ederek ceza sahasına girdi. Djaniny'nin sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Marafona topu kornere çeldi.

25. dakikada bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Orta alana yakın bir bölgeden atılan uzun topta Djaniny, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Marafona topa müdahale ederek gole izin vermedi. Aytemiz Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.