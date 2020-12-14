Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

14.12.2020 20:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare, Max Gradel, KayodeFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm,...

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare, Max Gradel, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski, Sam, Amilton, Jahovic

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fredy, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

14. dakikada Max Gradel'in sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Kayode kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Amilton, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya önce penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine kenara gelerek pozisyonu ekrandan izledi ve penaltı kararını iptal etti.

32. dakikada Hakan Arslan'ın topuk pasında topla buluşan Kayode, sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Kayode'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

35. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada Max Gradel, sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Gradel'in sert şutunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Halis Özkahya, Hakan Arslan, Mehmet Cem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor         
19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi         
18:43
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 20:10:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei