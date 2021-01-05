Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

05.01.2021 17:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal AlpayYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah, Adem Büyük, Tetteh, Fofana, TopalliDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah, Adem Büyük, Tetteh, Fofana, Topalli

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamladı.

17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan Robin Yalçın, ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük, topu sağ kanatta bulunan Chebake ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Fofana, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ertaç Özbir, Semih Kaya, Adem Büyük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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