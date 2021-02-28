Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Burekovic), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 46 Zulj), Jahovic (Dk. 76 Brown Ideye)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Koomson), Bistrovic (Dk. 57 Drinkwater), Varga (Dk. 78 Anıl Koç)
Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 20 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 35 Aytaç Kara, Dk. 53 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.
Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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