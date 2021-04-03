Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan OkHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, AvramovskiGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic Gol: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi. 14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi. 41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı. 45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti. İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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