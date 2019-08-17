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Futbol: TFF 1. Lig

42 dakika önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Sezgin ÇınarFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 60 Silva), Sabo, Erkan Zengin, Barış Özbek (Dk. 90+1 Efe Tatlı), Darri (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 60 Silva), Sabo, Erkan Zengin, Barış Özbek (Dk. 90+1 Efe Tatlı), Darri (Dk. 66 Mervan Çelik), Emeghara
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Atanasov, Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak (Dk. 79 Shehu), Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Ali Akman)
Goller: Dk. 13 Darri, Dk. 76 ve 82 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 48 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 52 İsmail Çokçalış (Bursaspor), Dk. 54 Alparslan Erdem, Dk. 81 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bursaspor'u 3-1 yendi.
Kutluhan Bilgiç, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Esenyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:19 Kaynak: AA
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