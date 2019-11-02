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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıAdanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Serhat Tunç), Utku Şen (Dk. 53 Eren Keleş), Marvin Sinan Büyüksakarya, Özgür Özdemir (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Serhat Tunç), Utku Şen (Dk. 53 Eren Keleş), Marvin Sinan Büyüksakarya, Özgür Özdemir (Dk. 63 Özkan Taştemur), Furkan Özçal, Renan Diniz, Okan Adil Kurt, Roni

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 78 Mutlu Güler), Poepon, Mustafa Sami Can Keskin (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Hakan Arslan, Dodo (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Sarı kartlar: Dk. 8 Ümit Kurt, Dk. 26 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 67 Hayrullah Bilazer, Dk. 76 Melih Okutan, Dk. 84 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 55 Veli Kızılkaya, Dk. 59 Özgür Özdemir, Dk. 66 Okan Kurt, Dk. 84 Serhat Tunç (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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