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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Kemal MaviKeçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Madinda (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey), Abdulkadir Korkut, Kone, Mendy (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Kemal Mavi

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Madinda (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey), Abdulkadir Korkut, Kone, Mendy (Dk. 76 Sertaç Çam), Samet Akaydin, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Landel, Rusescu (Dk. 74 Tanase), Özgür Can Özcan, Murat Akça (Dk. 23 Ahmet Kesim), Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 60 Alpay Koçaklı), Bekir Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Süleyman Olgun, Dk. 37 Erdi Dikmen, Dk. 62 Mendy, Dk. 67 Burak Aydın, Dk. 79 Serkan Özbalta (Teknik direktör) (Keçiörengücü), Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 45+2 Muhammed Bayır, Dk. 53 Hakan Kutlu (Teknik direktör), Dk. 70 Rusescu (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasındaki Keçiörengücü-Giresunspor maçı 0-0 sona erdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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