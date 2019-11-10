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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Dk. 90 Mutlu Güler), Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Dodo (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Tuna


Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Dk. 90 Mutlu Güler), Poepon, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Dodo (Dk. 84 Mustafa Batuhan Altıntaş), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Shehu, Latovlevici, Aykut Akgün (Dk. 90 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 68 Emirhan Aydoğan), Selçuk Şahin, Igor (Dk. 76 Seleznov), Diarra, Anıl Karaer

Goller: Dk. 46 Recep Aydın (Bursaspor), Dk. 89 Bilal Kısa (Penaltıdan) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Latovlevici, Dk. 60 Burak Kapacak, Dk. 71 Igor (Bursaspor), Dk. 54 Ümit Kurt, Dk. 90 Hayrullah Bilazer (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Boluspor-Bursaspor karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bilal Kısa, Boluspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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