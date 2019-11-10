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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan BarcınBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Kethevoama (Dk. 45 Abdülkadir Kayalı), Otoo (Dk. 66 Ezeh), Mrsic, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Kethevoama (Dk. 45 Abdülkadir Kayalı), Otoo (Dk. 66 Ezeh), Mrsic, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Dk. 77 Celal Emir Dede), Rahmi Anıl Başaran

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Berkay Samancı, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 54 Ersel Aslıyüksek), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 84 Onur Taha Takır), Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 90 Kahraman Demirtaş)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mrsic (Balıkesirspor), Dk. 21 Berkan Samancı, Dk. 51 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 73 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 11. haftasındaki Balıkesirspor-Altınordu karşılaşması, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Kayalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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