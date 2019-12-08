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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Atilla Karaoğlan, Muhammet Yumak, Soner MaraşAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 87 Yusuf Yalçın Arslan), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Anıl Koç (Dk. 78 Berkay Samancı), Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Muhammet Yumak, Soner Maraş

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 87 Yusuf Yalçın Arslan), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Anıl Koç (Dk. 78 Berkay Samancı), Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 72 Kemal Rüzgar)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 69 Utku Şen), Bagayoko, Abdulkadir Özdemir (Dk. 64 Kağan Söylemezgiller), Okan Adil Kurt (Dk. 82 Evren Korkmaz), Roni, Ahmet Dereli

Gol: Dk. 75 Kemal Rüzgar (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Okan Derici, Berkay Samancı (İlk yarının bitiminde yedek kulübesinde), Dk. 88 Atakan Üner (Altınordu), Dk. 48 Okan Adil Kurt, Dk. 54 Bagayoko, Dk. 58 Abdulkadir Özdemir, Dk. 74 Kağan Söylemezgiller, Dk. 83 Utku Şen, Dk. 90+3 İhsan Uğur Göktaş (Adanaspor)

TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Altınordu, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı. Konuk ekipte 90+3. dakikada hakeme yaptığı itirazlardan dolayı sarı kart gören Ahmet Dereli, aynı dakika içinde gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Berkay Samancı, Muhammet Yumak, Karaoğlan, Bornova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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