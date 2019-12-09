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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan BarcınEkol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Diakite, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Halil İbrahim Sönmez), Mehmet Boztepe (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Diakite, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Halil İbrahim Sönmez), Mehmet Boztepe (Dk. 79 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Hasan Bilal), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Cem Ekinci (Dk. 79 Mendy), Uğur Utlu, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda, Kone (Dk. 68 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 72 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+2 Madinda (Penaltıdan) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 48 Abdulkadir Korkut, Dk. 90+1 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Dk. 56 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Selmani, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Muhammed Ali Doğan, İbrahim Sönmez, Ercan Coşkun, Menemen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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