Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Murat ŞenerBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 65 Pote), Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko (Dk. 82 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 65 Pote), Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko (Dk. 82 Hasan Ayaroğlu), Oltan Karakullukçu (Dk. 66 İbrahim Akdağ)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 79 Rahmi Anıl Başaran), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir, Hodzic, Mrsic, Malle, Otoo (Dk. 67 Kethevoama)

Gol: Dk. 42 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Serdar Güncü, Dk. 34 Otoo, Dk. 78 Batuhan İşçiler, Dk. 87 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle "Kalbimiz ve dualarımızla sizlerle" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünleri dolduran çok sayıda taraftar da 23. dakikada "Elazığ" sloganı atarak depremzedeleri andı.

Kazım Karabekir, Hasan Ayaroğlu, Ramazan Keleş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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