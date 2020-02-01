TFF 1. Ligin 20. haftasında Boluspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Goller: Dk. 25 Sehic (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 42 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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