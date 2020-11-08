TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor ile Beypiliç Boluspor 2-2 berabere kaldı.

Goller: Dk. 28 Taha Yalçıner, Dk. 35 Hadzic (Akhisarspor), Dk. 32 ve 83 Bekir Yılmaz (Penaltılardan) (Beypiliç Boluspor)

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