Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

05.12.2020 18:15
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Abdullah Uğur SarıBeypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 90+3 Burak Bekaroğlu), Bekir Yılmaz (Dk. 87 Mihajlovic), Poepon (Dk. 67 Abdullayev), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Abdullah Uğur Sarı

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Fethi Özer, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 90+3 Burak Bekaroğlu), Bekir Yılmaz (Dk. 87 Mihajlovic), Poepon (Dk. 67 Abdullayev), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Dk. 67 Burak Asan), Ali Keten

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Regattin (Dk. 57 Putsila), Yılmaz Özeren (Dk. 58 Thiam), Ziya Alkurt, Paixao, Harun Alpsoy (Dk.81 Yekta Kurtuluş), Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Erhan Çelenk (Dk.81 Gnanduillet)

Gol: Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 16. Poepon, Dk. 85 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor), Dk. 31 Erhan Çelenk (Altay)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altay'ı 1-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Bekaroğlu, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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