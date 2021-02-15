Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

15.02.2021 21:09
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar BebekBursasor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş (Dk. 42 Ramazan Keskin), Çağatay Yılmaz (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler Yasin Kol, Serdar Diyadin, Uygar Bebek

Bursasor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Burak Altıparmak (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli), Taha Altıkardeş (Dk. 42 Ramazan Keskin), Çağatay Yılmaz (Dk. 59 Kerem Şen), Burak Kapacak, Batuhan Kör

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 57 Erdem Özgenç), İsmail Konuk, Rotman, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 86 Anıl Karaer), Pucko (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 57 Erkan Zengin), Thuram

Sarı kartlar: Dk. 33 Furkan Emre Ünver, Dk. 71 İsmail Çokçalış, Dk. 76 Kerem Şen, Dk. 92 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 30 Muhammed Gönülaçar, Dk. 53 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Serdar Diyadin, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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