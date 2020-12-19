Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Seyfettin Ünal, Abdullah Uğur SarıAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar - Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 85 Kone), Burak Aydın (Dk. 74 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+1 Ilır Mustafa), Manaj (Dk. 90+1 Dodoo)AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Vukovic - Berat Aydoğdu, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Serdar Güncü (Dk. 89 Nwankwo), Otoo (Dk. 88 Oğuz Han Aynaoğlu), Mrsic, İsmail Yüksek (Dk. 43 Kehevoama), Ezeh (Dk. 77 Celal Emir Dede)GOLLER: Dk. 31 Cem Ekinci, Dk. 82 Süleyman Olgun (Ankara Keçiörengücü) - Dk. 53 (P) Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Birol Parlak, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (Aydeniz Et Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig 15'inci hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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