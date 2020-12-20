Ümraniyespor, maçın 28. dakikasında Gökhan Süzen ile bir penaltıdan yararlanamadı.

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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