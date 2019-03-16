Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig

Futbol: Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.

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TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Beyaz Grup

Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 0-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Manisa, Kastamonuspor, Fatih Karagümrük, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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