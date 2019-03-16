Futbol: Tff 2. Lig

TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.

TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.



Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:



Kırmızı Grup



Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2



Beyaz Grup



Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 0-0

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