Futbol: Tff 2. Lig
1 saat önce
TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.
TFF 2. Lig'in 27. haftası oynanan iki maçla başladı.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Beyaz Grup
Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 0-0
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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