Futbol: TFF 2. Lig
6 saat önce
TFF 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:36 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1
Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor: 2-2
Beyaz Grup:
Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2
Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1
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