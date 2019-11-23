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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Eyüpspor-GMG Kastamonuspor: 0-2

Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor: 1-1

Ankara Demirspor- Kırşehir Belediyespor: 2-2

Beyaz Grup:

Sarıyer-Yeni Çorumspor: 0-2

Pendikspor- Zonguldak Kömürspor: 2-1

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Pendikspor, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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