Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
11 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderliğe Sakaryaspor yükseldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderliğe Sakaryaspor yükseldi.
Grupta 20. haftanın son maçında Hacettepe'yi sahasında 1-0 yenen Sakaryaspor, Sarıyerspor'un Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilmesiyle liderlik koltuğuna çıktı.
Beyaz Grup'ta 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|20
|13
|5
|2
|37
|17
|20
|44
|2.SARIYER
|20
|12
|6
|2
|34
|20
|14
|42
|3.KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|12
|5
|3
|33
|19
|14
|41
|4.YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|12
|4
|4
|32
|18
|14
|40
|5.KASTAMONUSPOR 1966
|20
|12
|3
|5
|37
|17
|20
|39
|6.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR
|20
|10
|5
|5
|33
|16
|17
|35
|7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|20
|10
|2
|8
|31
|27
|4
|32
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|9
|3
|8
|26
|19
|7
|30
|9.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|5
|7
|25
|23
|2
|29
|10.UTAŞ UŞAKSPOR
|20
|6
|8
|6
|23
|16
|7
|26
|11.EYÜPSPOR
|20
|6
|6
|8
|20
|23
|-3
|24
|12.GÜMÜŞHANESPOR
|20
|4
|9
|7
|21
|24
|-3
|21
|13.NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ
|19
|5
|6
|8
|21
|25
|-4
|21
|14.HACETTEPE SPOR
|20
|5
|5
|10
|27
|35
|-8
|20
|15.BAYRAMPAŞA
|20
|2
|8
|10
|10
|26
|-16
|14
|16.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|3
|4
|13
|20
|33
|-13
|13
|17.MANİSASPOR
|20
|3
|2
|15
|17
|53
|-36
|-4
|18.GAZİANTEPSPOR
|19
|3
|2
|14
|11
|47
|-36
|-25
Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:29 Kaynak: AA
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