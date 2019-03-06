Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta maçları sonunda Menemen Belediyespor liderliğe yükseldi.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta maçları sonunda Menemen Belediyespor liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grupta 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR25 15 7 3 54 31 23 52
2. TUZLASPOR25 15 5 5 47 14 33 50
3. FATİH KARAGÜMRÜK25 15 4 6 41 26 15 49
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR25 11 10 4 43 20 23 43
5. ŞANLIURFASPOR25 11 7 7 33 29 4 40
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR25 10 6 9 31 29 2 36
7. PENDİKSPOR25 9 8 8 35 35 0 35
8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR25 8 9 8 26 29 -3 33
9. KAHRAMANMARAŞSPOR25 9 6 10 27 31 -4 33
10. SİVAS BELEDİYESPOR25 9 6 10 30 35 -5 33
11. BAK SPOR25 7 10 8 27 36 -9 31
12. KIRKLARELİSPOR25 8 6 11 35 33 2 30
13. TARSUS İDMANYURDU25 7 9 9 31 41 -10 30
14. FETHİYESPOR25 4 12 9 26 31 -5 24
15. BANDIRMASPOR BALTOK25 6 6 13 30 42 -12 24
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR25 4 11 10 31 45 -14 23
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ25 5 6 14 21 48 -27 21
18. TOKATSPOR25 3 10 12 20 33 -13 19

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Menemen Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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