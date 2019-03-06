Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta maçları sonunda Menemen Belediyespor liderliğe yükseldi.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta maçları sonunda Menemen Belediyespor
liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grupta 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|25
|15
|7
|3
|54
|31
|23
|52
|2.
|TUZLASPOR
|25
|15
|5
|5
|47
|14
|33
|50
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|15
|4
|6
|41
|26
|15
|49
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|11
|10
|4
|43
|20
|23
|43
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|25
|11
|7
|7
|33
|29
|4
|40
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|10
|6
|9
|31
|29
|2
|36
|7.
|PENDİKSPOR
|25
|9
|8
|8
|35
|35
|0
|35
|8.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|25
|8
|9
|8
|26
|29
|-3
|33
|9.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|9
|6
|10
|27
|31
|-4
|33
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|9
|6
|10
|30
|35
|-5
|33
|11.
|BAK SPOR
|25
|7
|10
|8
|27
|36
|-9
|31
|12.
|KIRKLARELİSPOR
|25
|8
|6
|11
|35
|33
|2
|30
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|-10
|30
|14.
|FETHİYESPOR
|25
|4
|12
|9
|26
|31
|-5
|24
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|25
|6
|6
|13
|30
|42
|-12
|24
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|25
|4
|11
|10
|31
|45
|-14
|23
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|5
|6
|14
|21
|48
|-27
|21
|18.
|TOKATSPOR
|25
|3
|10
|12
|20
|33
|-13
|19
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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