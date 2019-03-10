Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
59 dakika önce
TFF 2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
TFF
2. Lig'de tamamlanan 26. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor
, deplasmanda Zonguldak
Kömürspor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunda kaldı.
Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|26
|16
|7
|3
|56
|32
|24
|55
|2.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|16
|4
|6
|42
|26
|16
|52
|3.
|TUZLASPOR
|26
|15
|6
|5
|48
|15
|33
|51
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|12
|10
|4
|46
|22
|24
|46
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|26
|12
|7
|7
|34
|29
|5
|43
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|10
|6
|10
|31
|30
|1
|36
|7.
|PENDİKSPOR
|26
|9
|8
|9
|35
|36
|-1
|35
|8.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|26
|9
|7
|10
|27
|31
|-4
|34
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|26
|9
|7
|10
|31
|36
|-5
|34
|10.
|BAK SPOR
|26
|8
|10
|8
|30
|37
|-7
|34
|11.
|KIRKLARELİSPOR
|26
|9
|6
|11
|36
|33
|3
|33
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|8
|9
|9
|27
|31
|-4
|33
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|26
|7
|9
|10
|31
|42
|-11
|30
|14.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|26
|7
|6
|13
|31
|42
|-11
|27
|15.
|FETHİYESPOR
|26
|4
|13
|9
|26
|31
|-5
|25
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|26
|4
|11
|11
|33
|48
|-15
|23
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|5
|6
|15
|22
|51
|-29
|21
|18.
|TOKATSPOR
|26
|3
|10
|13
|20
|34
|-14
|19
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|18
|5
|3
|48
|22
|26
|59
|2.
|SARIYER
|26
|17
|6
|3
|48
|22
|26
|57
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|17
|4
|5
|43
|20
|23
|55
|4.
|KASTAMONUSPOR 1966
|26
|17
|3
|6
|46
|19
|27
|54
|5.
|SAKARYASPOR
|26
|15
|7
|4
|44
|22
|22
|52
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|26
|13
|6
|7
|39
|22
|17
|45
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|26
|12
|3
|11
|40
|37
|3
|39
|8.
|İNEGÖLSPOR
|26
|11
|5
|10
|31
|33
|-2
|38
|9.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|10
|7
|9
|33
|26
|7
|37
|10.
|EYÜPSPOR
|26
|9
|7
|10
|34
|31
|3
|34
|11.
|NİĞDE ANADOLU
|26
|9
|7
|10
|34
|31
|3
|34
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|26
|6
|12
|8
|30
|25
|5
|30
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|26
|5
|12
|9
|28
|33
|-5
|27
|14.
|HACETTEPE
|26
|6
|8
|12
|34
|44
|-10
|26
|15.
|BAYRAMPAŞA
|26
|4
|8
|14
|20
|37
|-17
|20
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|26
|4
|5
|17
|24
|44
|-20
|17
|17.
|MANİSASPOR
|26
|3
|3
|20
|24
|75
|-51
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|26
|3
|2
|21
|11
|68
|-57
|-25
Not: Manisaspor
'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:39 Kaynak: AA
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