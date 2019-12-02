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Futbol: TFF 3. Lig

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15. haftanın son karşılaşmasında Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15. haftanın son karşılaşmasında Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Mithat Yaşar'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

İkinci devrede Karşıyaka 70. dakikada Namık Barış Çelik'in attığı golle beraberliği yakalamasına rağmen Turgutluspor, 90. dakikada Onur Garip'in kaydettiği golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla üçüncü sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka beşinciliğe geriledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Mithat Yaşar, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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