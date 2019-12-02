Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 15. haftanın son karşılaşmasında Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Mithat Yaşar'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
İkinci devrede Karşıyaka 70. dakikada Namık Barış Çelik'in attığı golle beraberliği yakalamasına rağmen Turgutluspor, 90. dakikada Onur Garip'in kaydettiği golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla üçüncü sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka beşinciliğe geriledi.