Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş (Dk. 86 Torres), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 46 Emre Akbaba), Taşkın İlter (Dk. 86 Robin Yalçın), Metehan Altunbaş (Dk. 82 Radu), Pintor (Dk. 73 Ampem), Umut Bozok

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut (Dk. 79 Gökhan Sazdağı), Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica (Dk. 62 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cerny (Dk. 61 Cengiz Ünder), Jota Silva (Dk. 61 Salih Uçan), Toure

Goller: Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 76 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 57 Umut Bozok, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Emre Akbaba, Dk. 89 Talha Ülvan, Dk. 90+4 Mendy (Yedek kulübesinde) (Eyüpspor), Dk. 90+6 Toure (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, 2-2 berabere kaldı.

52. dakikada Eyüpspor direği geçemedi. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

53. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sol iç koridordan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.

55. dakikada Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde penaltı noktasının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

57. dakikada Eyüpspor, beraberlik golünü buldu. Onguene'nin pasıyla uzak mesafede topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

63. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından Pintor, içeriye girerken Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluştu: 2-1.

69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazda topu önüne alan Cengiz Ünder'in ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Rıdvan Yılmaz, sol kanattan taşıdığı topu son çizgiye inmeden kale önüne çevirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpas köşesinde önünde bulan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla çektiği şutta top yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-2.

83. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı orta, sağ çaprazdaki Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz'in çaprazdan şutunda top, kale önüne havalanırken Mustafa Erhan Hekimoğlu kafayla meşin yuvarlağı altıpas içine indirdi. Savunmadan seken topu penaltı noktası civarında boş pozisyonda tamamlamak isteyen Salih Uçan'ın şutunda top önce Onguene'ye, daha sonra Umut Meraş'a çarptı ve kornere çıktı.

88. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.