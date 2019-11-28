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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

5 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 46 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Güven Yalçın), Elneny, Boyd (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 46 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Güven Yalçın), Elneny, Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman (Dk. 83 Ljubicic), de Kamps, İbrahim, Daniel (Dk. 87 Ratao), Rharsalla (Dk. 76 Drazic), Sporar

Goller: Dk. 35 Daniel (Slovan Bratislava), Dk. 76 Roco, Dk. 90+2 Ljajic (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 de Kamps, Dk. 61 Holman, Dk. 78 İbrahim, 90+3 Jan Kozak (Yedek kulübesinde) (Slovan Bratislava), Dk. 53 Necip Uysal, Dk. 63 Caner Erkin, Dk. 75 (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Elneny, Dk. 83 Abdullah Avcı (Yedek kulübesinde), Dk. 90+2 Ljajic (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

64. dakikada Rharsalla'nın soldan ortasında Holman meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde şık topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Umut Nayir dönerek şutunu çekti, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

76. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou'nun soldan ortaladığı topu Roco kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Caner Erkin soldan ortaladığı topu Güven Yalçın ön direkte topuğuyla kaleye gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

90. dakikada Caner Erkin'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde Umut Nayir kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby'nin yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ljajic 90+2. dakikada topu filelere gönderdi: 2-1

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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