Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Tagseth)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 87 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Bareiro
Gol: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg), Dk. 90+3 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen, Dk. 63 Eyjölfsson (Rosenborg), Dk. 57 Moubandje, Dk. 68 Bakasetas, Dk. 76 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
57. dakikada Rosenborg, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın ortasında arka direkte Reginiussen'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Holse'nin Alanyaspor ceza sahasına ortasında Fatih Aksoy'un uzaklaştırmak istediği top Konradsen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
87. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Bareiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, Norveç ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:01 - Kaynak: AA
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