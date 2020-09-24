Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?