Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: IbroxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi (Dk. 78 Jack), Morelos (Dk.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi, System.String[]

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi (Dk. 78 Jack), Morelos (Dk. 87 Itten), Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 73 Diagne), Belhanda (Dk. 66 Etebo), Babel (Dk. 65 Ömer Bayram), Falcao

Goller: Dk. 52 Arfield, Dk. 59 Tavernier (Rangers), Dk. 87 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Elabdellaoui, Dk. 65 Belhanda (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turunda İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenildi ve Avrupa'ya veda etti.

52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-0

59. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

87. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Gheorghe Hagi, Galatasaray, Letonya, Rangers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi         
22:45
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi         
14:58
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı         
10:48
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, kentin tek kadın ustası oldu Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, kentin tek kadın ustası oldu         
08:23
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 06:14:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei