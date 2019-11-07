Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (Dk. 42 Mendy), Kroos, Casemiro (Dk. 60 Modric), Valverde, Rodrygo, Hazard (Dk. 68 Isco), Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Dk. 88 Adem Büyük), Nzonzi (Dk. 46 Ömer Bayram), Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone (Dk. 46 Donk)

Goller: Dk. 4, 7 ve 90+2 Rodrygo, Dk. 14 Sergio Ramos (Penaltıdan), Dk. 45 ve 81 Benzema (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 13 Nzonzi, Dk. 58 Babel (Galatasaray), Dk. 42 Valverde (Real Madrid)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi.

51. dakikada gelişen Real Madrid atağında, ceza sahasında topu kontrol eden Benzema'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Toni Kroos'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kale önünde Benzema tamamlamaya çalıştı. Fransız futbolcunun vuruşunda, Galatasaray defansı topu kornere attı.

68. dakikada Real Madrid sol taraftan köşe atışı kullandı. Oyuna yeni giren Isco, ceza sahasında yükselerek topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera son anda sıçrayarak topu kornere attı.

74. dakikada sol kanattan Rodrygo'nun pasıyla ceza sahasına giren Benzema'nın vuruşunda, top direğe çarparak dışarı çıktı.

78. dakikada Galatasaray'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yakın alanda Lemina'nın kafa vuruşunda, kaleci Courtois topu kurtardı.

81. dakikada Real Madrid, farkı 5'e çıkardı. Ev sahibi ekibin sağ kanattan hızlı gelişen atağında, kale çizgisine kadar inen Carvajal'ın ortasında Benzema topu ağlara göndererek skoru 5-0 yaptı.

90+2. dakikada Real Madrid, skoru 6-0'a taşıdı. Benzema'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin 3'üncü, takımının ise 6'ncı golünü attı. Rodrygo, Real Madrid formasıyla ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Real Madrid, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçı 6-0 kazandı.

A Grubu'nda ikinci Real Madrid puanını 7'ye çıkartırken, son sıradaki Galatasaray 1 puanda kaldı.