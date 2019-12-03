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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih MazlumFenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 80 Muhammed Gümüşkaya), Rami, Sadık Çiftpınar, Dirar, Jailson, Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Dk. 78 Moses), Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Muric (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (Dk. 80 Muhammed Gümüşkaya), Rami, Sadık Çiftpınar, Dirar, Jailson, Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Dk. 78 Moses), Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Muric (Dk. 72 Tolga Ciğerci)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Ali Aytemur (Dk. 59 Muhammed Enes Durmuş), Onur Ergün, Cajic, Eslem Öztürk (Dk. 75 Muhsin Yıldırım), Oğuzhan Berber, Tuncer Duhan Aksu, Diouf, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 46 Oğuzhan Akgün)

Goller: Dk 15 Deniz Türüç, Dk. 16 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 71 Muric, Dk. 88 Zajc (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yendi.

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.

Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Salih, Deniz Türüç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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