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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin AltayGMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin Altay

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45+3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90+2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90+1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

İbrahim Sürgülü, Kırklarelispor, Caner Koca, Aydoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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