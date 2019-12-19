Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemal AlpayManisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Yılmaz (Dk. 79 Yiğit Kerem), Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Erhan Kara, Onur Kolay, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Zahit Fındık (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemal Alpay

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Yılmaz (Dk. 79 Yiğit Kerem), Oğuz Kocabal, Erman Bulucu, Erhan Kara, Onur Kolay, Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya, Zahit Fındık (Dk. 62 Serdar Deliktaş), Çağrı Giritlioğlu, Sinan Kurumuş

İstikbal Mobilya Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Osman Can Çötür, Sinan Ayhan (Dk. 71 Ahmet Zekeriyya Kartal), Barış Doğan (Dk. 46 Ömer Uzun), Aksel Aktaş, Ercan Çiftçi, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş, Mehmet Eray Özbek (Dk. 59 Ahmet Kürşat Kılıç), Ümran Zambak

Goller: Dk. 30 Zahit Fındık, Dk. 83 Erman Bulucu, Dk. 90+1 Erhan Kara (Manisa FK), Dk. 63 Aksel Aktaş (penaltıdan), Dk. 73 ve Dk. 87 Ömer Uzun (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Oğuz Kocabal (Manisa FK), Dk. 50 Aksel Aktaş, Dk 52 Selahattin Seyhun, Dk. 69 Sinan Ayhan, Dk. 85 Erhan Çiftçi (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Manisa FK ile 3-3 berabere kalarak turnuvada son 16 turuna yükseldi.

30. dakikada Manisa FK, Zahit Fındık'ın golüyle öne geçti. Orta sahadan Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zahit Fındık, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

63. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, penaltıdan bulduğu golle eşitliği yakaladı. Konuk ekibin atağında Manisa FK'den Erman Bulucu'nun topa eliyle müdahale etmesinin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Aksel Aktaş'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

73. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

83. dakikada Manisa FK, beraberliği sağladı. Çağrı Giritlioğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına açılan ortaya ön direkte iyi yükselen Erman Bulucu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

87. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, yeniden öne geçti. Aksel Aktaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Uzun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

90+1 dakikada Manisa FK skoru eşitledi. Ceza sahasında topla buluşan Onur Kolay'ın yerden ortasında, altı pas çizgisi üzerinde topa dokunan Erhan Kara, fileleri havalandırdı: 3-3

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 3-2 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

Mehmet Yılmaz, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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