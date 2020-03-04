Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Antalya
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk. 18 Bakasetas), Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes, Cisse
Sarı kartlar: Dk. 25 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.
33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.