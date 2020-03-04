Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim BozbeyFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş, JahovicAytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala,...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Ndinga, Mukairu, Fredy, Sinan Gümüş, Jahovic

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk. 18 Bakasetas), Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes, Cisse

Sarı kartlar: Dk. 25 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

44. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Ferhat Kaplan, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi
Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 03:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]