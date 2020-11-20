Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Kasım Salı:
Gençlerbirliği- Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan
Ankaraspor-Muğlaspor: Oğuzhan Çakır
Beypiliç Boluspor- Kahramanmaraşspor: Şevket Teker
Giresunspor- Niğde Anadolu FK: Oğuzhan Aksu
Yukatel Denizlispor- Turgutluspor: Kadir Sağlam
Fatih Karagümrük- Esenler Erokspor: Çağdaş Altay
Adanaspor- Sakaryaspor: Erhan Kutlu
Bursaspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor: Yakup Özhan
Fenerbahçe- Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka
25 Kasım Çarşamba:
Royal Hastanesi Bandırmaspor- Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu
Tuzlaspor- Sultanbeyli Belediyespor: Oğuzhan Uğurlu
Ankara Keçiörengücü- Kocaelispor: Bayram Başkan
Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor: Onur Özütoprak
İstanbulspor- Tarsus İdmanyurdu: Davut Dakul Çelik
Altınordu- Çorum FK: Alper Akarsu
Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay
Atakaş Hatayspor- Karacabey Belediyespor: Kutluhan Bilgiç
Gaziantep FK-Serik Belediyespor: Mustafa Kürşad Filiz
Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen
Fraport TAV Antalyaspor- Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Çaykur Rizespor- Uşakspor: Emre Malok
26 Kasım Perşembe:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu
Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor: Hakan Ceylan
Hes Kablo Kayserispor- Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan
İttifak Holding Konyaspor- Manisa FK: Ramazan Keleş
Göztepe- Kırklarelispor: Alper Çetin
- Kaynak: AA
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