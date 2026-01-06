Futbolcu Eray Akyol'un Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Futbolcu Eray Akyol'un Cenazesi Defnedildi

Futbolcu Eray Akyol\'un Cenazesi Defnedildi
06.01.2026 14:39
21 yaşındaki amatör futbolcu Eray Akyol, otomobil kazasında hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki amatör futbolcu Eray Akyol'un cenazesi toprağa verildi.

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin dün, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı kazada ölenlerden Akyol'un cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hz. Ömer Cami'ne getirildi.

Akyol'un babası Birol Akyol, taziyeleri kabul etti. Eskişehir 2. Amatör Ligi takımlarından Sultandere Spor'da futbol oynadığı öğrenilen Akyol için helallik alınmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Akyol'un cenazesi namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Bu arada Akyol'un vatani görevini yerine getirmek için 10 Ocak'ta Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceği öğrenildi.

Genç futbolcunun babası Birol Akyol, gazetecilere, kazanın olduğu bölgede sıklıkla benzer olayların yaşandığını belirterek, bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Bu hafta cuma günü askerlik görevi için birlikte Çanakkale'ye gideceklerini kaydeden Akyol, "Çanakkale Jandarma Birliği'ne katılacaktı. Şu an tabutta yavrum." diye konuştu.

Olay

M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ve 21 yaşındaki Samiye Saygı'ya çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden Seliti ve Saygı'nın cenazeleri dün, toprağa verilmişti.

