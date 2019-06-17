Futbolcu Kerim, hakem Samet'i hastanelik etti!
40 dakika önce
Almanya'da amatör futbol maçında çıkan kavgada hakemler hastanelik oldu.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:13
'da amatör futbol maçında çıkan kavgada hakemler hastanelik oldu. Sahaya polis girdi. Maç yarıda kaldı. Futbolcu ve seyircilerin saldırısına uğrayan iki hakem hastaneye kaldırıldı. Rakip takımın futbolcuları soyunma odasına polis eşliğinde dönebildi.ŞAMPİYONLUK KAÇINCA ŞİDDETE BAŞVURDULAR Bild Gazetesi
'nde yer alan habere göre bir üst lige yükselme maçında TuS Asterlagen ile Büdericher SV karşı karşıya geldi. Maç 3-0 devam ettiği sırada TuS Asterlagen futbolcuların bazıları şampiyonluğu kaçırdıklarını anlayınca maçı yöneten hakem Samet Alpaydın'a hakaret etmeye başladılar. Bir futbolcu hakeme küfür etti. Küfürbaz futbolcuya hakem kırmızı kart gösterdi. Bunu bahane eden TuS Asterlagen'lı futbolculardan bazıları bu kez hakeme saldırmaya kalktı. Kendisine saldıran futbolculardan Kerim Küçük'e de hakem kırmızı kart gösterdi. Yerel gazetelere yansıyan haberlere göre Kerim hakeme bu kez tekme attı. Takım arkadaşları da saha içinde hakemi kovalamaya başladı. Hakem Samet Alpaydın bu kez yüzüne de yumruk yedi.
UÇAN TEKMEYLE VURDULAR
Saha içinde futbolcular Samet Alpaydın'a vururken, o sırada seyircilerden biri de yan hakeme uçan tekmeyle vurdu. Yediği tekme darbesiyle yere düşen hakemi bu kez bazı seyirciler tekmelemeye başladı. Araya girenler hakemin daha fazla darbe almasını önledi. Hakemleri sahaya giren polisler linç etmekten kurtardı. Rakip Takım Antrenörü Stefan Tebbe şiddet olaylarıyla ilgili şunları anlattı: "Hakemin yüzüne vurdular. Yardımcı hakeme karate yaptılar. Benim futbolcumu dövdüler. Biz hakemi korumak için çaba harcadık." Bölge Hakem Sorumlusu ise saha içinde yaşananlarla ilgili "Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Kavgaya karışanların hepsi asosyal tutum gösterdiler" dedi.ÖMÜR BOY CEZA ALSINLAR
Futbolcularının kavgaya karışmasından dolayı büyük üzüntü ve kızgınlık yaşayan TuS Asterlagen Antrenörü Tugay Yılmazer, yaşananlardan dolayı özür diledi. Kavgaya karışanların ömür boyu sahalardan men cezası almasını öneren Tugay Yılmazer "Maçı izleyen 350 seyirciyle harika bir atmosfer yaratılmıştı, ancak bu görüntüler ortaya çıktı. Olaya karışan ve sorumluluğu olanlara en ağır cezalar verilmeli. Ben ömür boyu men cezası öneriyorum" dedi. Öte yandan TuS Asterlagen kulübü yönetimi de sosyal medya hesabı Facebook
'tan yayınladığı mesajla hakemlerden, ailelerden ve seyircilerden takım adına özür diledi.
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