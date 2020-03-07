Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor - Son Dakika Spor

Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor

6 saat önce

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmeyi hedefliyor.

Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor, System.String[]

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, futbolcuyken kazandığı Avrupa şampiyonluğunu teknik direktör olarak da elde etmeyi hedefliyor.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketinde olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tokat'ta katıldığı kariyer günleri etkinliğinde öğrencilere önlerine çıkan her engelin engel olmadığını anlattıklarını belirten Çakmak, sorunlar nedeniyle yılmamaları gerektiğini vurguladı.

Çakmak, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına işaret ederek, "16 takımın katılımıyla 10-20 Eylül tarihlerinde maçlar oynanacak. Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip, Avrupa kupasını alarak İstiklal Marşı'nı okumayı çok istiyoruz, arzuluyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Proje başlattık. Engelli ve genç kardeşlerimiz var. Doğru yoldayız. Ekip olarak çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her türlü başarıyı hak ettiğini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Biz büyüdükçe çok sancılar çekeceğiz. Bunun farkındayız ama güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz. Her türlü zorlukları aşıp hedefimize odaklanıp dünyada bir numara olmak için mücadele edeceğiz. Dünya kupasında penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin.' demiştim. Bu can bedenden çıkmadıkça inşallah Allah'ın izniyle çalışarak, futbolun doğrularını yaparak bu ülkeye dünya kupasını armağan etmek istiyoruz."

Osman Çakmak, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, kulüpte 12 yıldır görev yapan Zeki Murat Göle oldu Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi Beşiktaş - Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcuyken kazandığı başarıyı teknik direktör olarak tekrarlamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]