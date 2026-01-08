Futbolda Bahis Skandalı: 108 Teknik Direktör ve 104 Menajer PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Futbolda Bahis Skandalı: 108 Teknik Direktör ve 104 Menajer PFDK'ya Sevk Edildi

08.01.2026 12:01
TFF'nin bahis soruşturmasında 152 hakem, 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) profesyonel liglerde görev yapan 152 hakem ve ardından bin 24 futbolcuyu bahis hesapları olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesiyle başlayan futbolda bahis soruşturmasının yeni dalgasında 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'lık olurken bu isimler arasında Ege takımlarında görev yapanlar da yer aldı.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sev edildi. Bazıları aktif olarak kulüplerde çalışan bu isimler arasında devre arasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Cafer Elek ve 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK'yı çalıştıran Ufuk Uysal da bulunuyor. Listede Ege ekiplerinde daha önce görev yapan birçok isim de var.

BORNOVA 1877 BAŞKANI OK VE ALTAY'IN ESKİ BAŞKANI DA LİSTEDE

Soruşturma kapsamında TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri de tedbirli olarak PFDK'lık olurken, halen Bornova 1877'de başkanlığı yürüten Hüseyin Ok da bu isimler arasında yer aldı. Yine Altay'ın eski başkanlarından olan Ayhan Dündar, menajerlik yaptığı dönemde bahis hesabı bulunduğu için kurula sevk edildi.

Kaynak: DHA

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
